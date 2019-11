Smart Parking in Duisburg : Digitalisierung, wie sie nicht laufen sollte

Dezernent Martin Murrack (von links), Philipp Zimmermann vom Verein Smartparking und OB Sören Link stellten am Mittwoch das Smart Parking in Duisburg vor. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Koeppen

Meinung Duisburg Die Stadt Duisburg setzt auf Digitalisierung. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Das Problem ist, dass Digitalisierung zu Ende gedacht werden muss, wenn sie Wirkung zeigen soll. Und da gibt es in der Stadt noch Nachbesserungsbedarf.

Man sollte also annehmen, dass die Verwaltung ein großes Interesse daran hat, dass möglichst viele Duisburger ihr Parkticket künftig digital lösen. Wieso also kommt man den Digitalkunden bei der Höhe der Parkgebühren nicht insoweit entgegen, dass das Parken mit einem digitalen Ticket zumindest nicht teurer wird?

Diese Form von nicht zu Ende gedachtem Aktionismus ist übrigens kein rein Duisburger Problem. Überall in Deutschland stolpert man entweder darüber oder über unangebrachte Zurückhaltung – egal ob bei der Digitalisierung oder bei anderen wichtigen Themenfeldern wie Mobilität. Erinnern Sie sich noch an den E-Bus, der in Duisburg vor einiger Zeit mit großem Tamtam getestet wurde? Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen. Ich war am vergangenen Wochenende im niederländischen Maastricht. Meinen Sie ich habe dort in der Innenstadt auch nur einen Bus gesehen, der nicht zu 100 Prozent elektrisch betrieben wurde? Dreimal dürfen Sie raten…