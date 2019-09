Duisburg auf dem Weg zur „Smart City“ : Vom Baustellen-Viewer bis zur Mieter-App

Die Themen reichen vom „Baustellen Viewer“ über „Smart Parking“ bis zur „Mieter App“: Der Masterplan Digitales Duisburg soll der Stadt den Weg zur „Smart City“ weisen. Nach über einem Jahr Arbeit ist er nun fertig.

Der Baustellen-Viewer soll uns warnen – vor Engpässen und Staus. Das erfordert, alle Baustellen im Stadtgebiet in einer Datenbank zu pflegen und diese Daten dann kartographisch darzustellen. Der Viewer ist eine von vielen Möglichkeiten, die der jetzt vorgelegte Masterplan Digitales Duisburg aufzeigt. Der Plan ist das Ergebnis von einem Jahr intensiver Arbeit in Programm- und Strategiekreisen unter Federführung von Digitalisierungsdezernenten Martin Murrack. Der Plan soll die Basis für innovative digitale Anwendungen sein, die zu einer Steigerung der Lebensqualität sowie wirtschaftlichen Attraktivität und Nachhaltigkeit führen. Er beinhaltet zunächst 22 Projekte und fünf Maßnahmen und soll alle zwei Jahre fortgeschrieben werden. „Ein Masterplan Digitalisierung wird niemals fertig sein“, so Murrack. Doch auch wenn er nur eine Momentaufnahme sei, halte er ihn doch für ein „innovatives Werk“.

Smarte Beleuchtung Hier startet ein Pilotprojekt an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Höhe des Kantparks. Dabei werden einzelne Beleuchtungsmasten miteinander vernetzt, die eine an Bedürfnisse und Präsenz angepasste Helligkeitssteuerung bekommen. Parkende Autos, der Verkehrsfluss und die Umwelt haben dann Einfluss darauf, wie hell die auf LED umgerüsteten Beleuchtungsmasten dann sind. Gleichzeitig wird ein öffentliches W-Lan-Netz bereitgestellt. Auch in Marxloh soll an einigen Stellen smarte Beleuchtung installiert werden.