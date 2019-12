Kampf den Dauerstaus in Duisburg : Simone Bösken wird Duisburgs neue Baustellenmanagerin

Duisburg Wenn Straßenbaustellen nicht aufeinander abgestimmt sind, sind Staus unvermeidbar. Im nächsten Jahr ist in Duisburg eine Fachfrau am Start, die dies möglichst vermeiden soll.

Simone Bösken wird Duisburgs neue Baustellenkoordinatorin. Sie tritt am 1. Januar ihren Dienst bei der Stadt Duisburg als Baustellenmanagerin an, teilte die Stadt Duisburg am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Simone Bösken ist studierte Bauingenieurin und war zuvor langjährig bei einem überregional tätigen Planungsbüro in Aachen als Projektleiterin im Bereich Infrastruktur tätig. Die Stadt kommt mit ihrer Einstellung einer schon vor längerem gestellten Forderung der Politik nach. Gerade im Berufsverkehr leidet Duisburg tagtäglich unter Dauerstaus – sowohl innerstädtisch als auch auf den Autobahnen. Angesichts der zahlreichen Baustellen in den nächsten Jahren soll die Baustellenkoordinatorin dafür sorgen, dass ein abgestimmtes Vorgehen bei Einschränkungen oder Straßensperrungen noch größere Staus zu vermeiden hilft. Auch die IHK hatte in der Vergangenheit die Einrichtung einer solchen Stelle angemahnt.