Silvesterknaller : Duisburger SPD regt Böller-Verbot an

Duisburg Die Duisburger SPD bittet die Stadtverwaltung, die Einrichtung von Böller-Verbotszonen zu prüfen. Der SPD-Fraktionschef denkt dabei unter anderem an eine Zone rund um den Zoo am Kaiserberg.

Die SPD-Fraktion im Duisburger Stadtrat spricht sich für mehr Sicherheit an Silvester aus. In letzter Konsequenz solle auch über einzelne begründete Verbotszonen für Feuerwerk in Duisburg nachgedacht werden. Das teilte die Partei am Donnerstag mit.

„Sicherheit geht vor. So schön Feuerwerk an Silvester auch ist, die Gefährdung von Menschen und Tieren muss möglichst klein gehalten werden“, sagt SPD-Fraktionschef Bruno Sagurna, der nach den schrecklichen Erfahrungen in Krefeld dabei zum Beispiel an das Gebiet rund um den Zoo am Kaiserberg denkt.