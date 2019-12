Duisburg: Auch im Kultkeller an der Steinschen Gasse in der Altstadt begrüßt man das neue Jahr mit einer ordentlichen Party. Das Motto lautet: „The same procedure as every year!“ – man setzt also ganz auf Altbewährtes: Musik aus den Boxen, leckere Getränke und ein Frühstücksbuffet für alle, die bis in die Morgenstunden durchhalten – das gibt es dann ohne Aufpreis. Der Eintritt kostet 5 Euro und beinhaltet außerdem einen Sekt um Mitternacht. Beginn ist um 22 Uhr.

