Ein Rückblick zum neuen Jahr Duisburg und die historische 23

2023 nun also. Auf den ersten Blick wartet da kein allzu besonderes Jahr auf die knapp 500.000 Duisburger. Die Großereignisse sind überschaubar, es stehen keine großen Wahlen an, einschneidende Veränderungen sind vor allem durch Baustellen zu erwarten, die Auto- und Bahnfahrer mal wieder einige Nerven kosten könnten. Doch wenn die vergangenen Jahre uns eine bittere Wahrheit gelehrt haben, dann jene, dass historische Ereignisse manchmal ganz unerwartet kommen. Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Gerade Duisburger sollten die „23“ in diesem Zusammenhang nicht unterschätzen.