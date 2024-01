Silvester-Bilanz in Duisburg 14-Jähriger feuert Raketen auf Polizisten – Spezialkräfte stürmen Wohnung

Mehrmals wurde die Feuerwehr gerufen, weil Müllcontainer oder Hecken in Brand geraten waren. Auf der Fliederstraße in Wanheimerort brannte in der Nacht eine Garage. In Neumühl griff das Feuer einer Mülltonne auf eine Lagerhalle über. Hier mussten Teile der seitlichen Hallenverkleidung entfernt werden, um das Feuer zu löschen. In Hochemmerich brannte es in einem Keller. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Und in Wehofen wurde ein Dach kontrolliert, nachdem eine Rakete dort eingeschlagen hatte. Ein Feuer konnte glücklicherweise nicht entdeckt werden.