Partys und Events Hier wird in Duisburg 2022 Silvester gefeiert

Pulp

Auch die Silvester-Party im Event-Schloss Pulp in Hochfeld, Wanheimer Straße 231a, ist in diesem Jahr mit allem drum und dran zurück. Ab 21 Uhr erwartet die Besucher Musik auf drei verschiedenen Dance-Floors. In der Grotte laufen Pop und Charts, in der Mitte Party-Hits und Classics und im Rittersaal Rock und Alternative. Die ganze Nacht gibt es darüber hinaus ein kulinarisches Ruhrpott-Angebot mit Pizza, Döner, Currywurst, Pommes und mehr. Der Eintritt kostet 6 Euro (plus 4 Euro Mindestverzehr).