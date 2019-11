Wirtschaftspolitik : MIT Duisburg feiert 40-jähriges Bestehen

Vorstand und Gäste beim Martinsgansdinner der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Duisburg (von links): Silke Jachinke, Frank Heidenreich, Petra Vogt, Hendrik Wüst, Udo Steinke und Rainer Enzweiler. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Duisburg Das diesjährige Martinsgansdinner der Mittellstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) Duisburg war gleichzeitig eine Feier aus Anlass des 40-jährigen Bestehens. Die MIT Duisburg wird erstmals mit Silke Jachinke von einer Frau geführt.

Von einem Generationenwechsel bei der MIT Duisburg zu sprechen, ist keineswegs übertrieben. Benno Lensdorf (76) gab nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze den Vorsitz an Silke Jachinke (47) ab. „Darf’s auch ein bisschen mehr sei?“, hatte Lensdorf sie gefragt, als es um ehrenamtliche Mitarbeit bei der MIT ging. Die Unternehmensberaterin sagte zu, als Lensdorf sie direkt fragte, ob sie als seine Nachfolgerin in Frage käme. Denn Silke Jachinke ist davor überzeugt, dass die MIT viel bewegen kann: „Mit Hendrik Wüste als Landesvorsitzendem und Carsten Linnemann als Bundesvorsitzendem finden wir wieder mehr Gehör – auch in Berlin.“ Es bedürfe auch innerhalb der CDU eine „klareren Sprache“ und einem konsequenten Einsatz für die Belange des Mittelstandes.

Zum Martinsgansdinner begrüßte sie auch Gäste aus der Politik und Institutionen, unter anderem auch IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger, die Duisburger CDU-Landtagsabgeordnete Petra Vogt und Fraktionschef Rainer Enzweiler. Gastredner des Abends war der gut aufgelegte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, der in Personalunion auch NRW-Landeschef der MIT ist. Auf der Landestagung der Organisation war Wüst erst kürzlich im Amt bestätigt worden – mit 98 Prozent Zustimmung. „Ich habe 173 Ja- und vier Nein-Stimmen erhalten – davon war hoffentlich keine aus Duisburg“, so Wüst. Er warnte wie auch Silke Jachinke zuvor, sich parteiintern zu sehr mit Personaldebatten aufzuhalten. Insbesondere die Art und Weise, wie dies zuletzt bei der CDU vorgekommen sei, sei nicht in Ordnung. Auch Unternehmer bräuchten viel mehr Vorbilder als Feindbilder. Vielmehr müsse man sich an Sachfragen orientieren wie einer Unternehmenssteuerreform oder einer noch stärkeren Entbürokratisierung.

INFO Hohe Ehre für langjährigen MIT-Chef Foto: Christoph Reichwein (crei) Benno Lensdorf, 29 Jahre an der Spitze der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Duisburg, die damals noch -vereinigung hieß, ist auf der Landestagung im Phantasialand jetzt mit dem „silbernen Kompass“ geehrt worden. Dem Ruhrorter wurde damit eine besondere Ehre zuteil. Benno Lensdorf gehört mit dieser Auszeichnung nun auch dem Ehrenrat des Landesverbandes an.