Stahlriese aus Duisburg : Sigmar Gabriel übernimmt Aufsichtsratsvorsitz bei Thyssenkrupp Steel

Duisburg Spannende Personalie bei der Thyssenkrupp Steel AG: Der Stahlriese hat sich die „grüne Transformation“ auf die Fahnen geschrieben. Helfen bei der Umsetzung soll der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Der frühere SPD-Vorsitzende und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Der Sozialdemokrat sei am Donnerstag von der Hauptversammlung der Thyssenkrupp Steel Europe AG in das Kontrollgremium berufen und bei der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Was die Wirtschaft am Niederrhein von Berlin erwartet

Christian Lindner zu Gast in Duisburg : Was die Wirtschaft am Niederrhein von Berlin erwartet

Bei Wahlsieg in NRW : SPD für Beteiligung des Landes an Thyssenkrupp Steel

Es gehe darum, wirtschaftlichen Erfolg und Nachhaltigkeit in der Klimapolitik in Deutschland zusammenzubringen. „Ich bin optimistisch, dass die Herausforderungen der grünen Transformation bewältigt werden können“, so Gabriel. Dazu wolle er in seiner neuen Funktion beitragen.