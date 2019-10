Einblicke ins Berufsleben : Erfolgreicher Tag der Ausbildung bei Siemens

Duisburg „Ausbildung live, zum Anfassen“ erlebten jetzt einige hundert Schülerinnen, Schüler und Studenten bei Siemens in Duisburg.

Die Palette der Ausbildungsberufe reicht vom Konstruktions-, Industrie- und Zerspanungsmechaniker bis hin zum Mechatroniker. Begehrt sind zudem die technischen Studiengänge, die Siemens in Duisburg in fünf verschiedenen Ausprägungen (Maschinenbau und Elektrotechnik) anbietet. Ganz neu im Portfolio: der Bachelor of Science angewandter Mathematik und Informatik inklusive mathematisch-technischer Softwareentwickler. Im kaufmännischen Sektor wurden unter anderem der Beruf des/der Industriekaufmanns/Industriekauffrau sowie der kombinierte Studiengang zum Bachelor of Arts in International Management vorgestellt.