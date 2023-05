Siegel-Musical in Duisburg Ermittlungen gegen Produzent eingestellt – Anzeige nun gegen Darsteller

Inzwischen läuft das Musical in einer überarbeiteten Fassung und mit dem leicht abgeänderten Titel „Ein bisschen Frieden - Summer of Love“ in Füssen im Allgäu. Zur Premiere vor einer Woche waren Ralph Siegel und Sängerin Nicole gekommen, die den Titel mit ihrem Sieg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson 1982 berühmt gemacht hatte. Im dpa-Interview hatte Siegel die erste Premiere in Duisburg als „Fehlgeburt“ bezeichnet.