Behörden stellen zahlreiche Verstöße fest : Shisha-Bars: Zehn Kontrollen pro Woche

Duisburg Allein im Bezirk Mitte gibt es davon acht, am Sonnenwall entsteht die nächste. Eine entsprechende Baugenehmigung ist bereits erteilt. Um Shisha-Bars gab es am Donnerstag eine kontroverse Diskussion in´der Bezirksvertretung.

Die Stadt kontrolliert in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Zoll wöchentlich etwa zehn Shisha-Bars, Wettbüros und ähnliche Gaststätten. Dabei seien in der Vergangenheit eine Vielzahl von Verstößen festgestellt worden, insbesondere auch gegen das Nichtraucherschutzgesetz, den Jugendschutz, die Spielstättenverordnung oder das Landesimmissionsschutzgesetz. Das erklärte Bezirksmanager Torben Nübel bei der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am Donnerstag auf eine entsprechende Anfrage von SPD und CDU. Insgesamt, so Nübel, gebe es acht angemeldete Shisha-Bars im Bezirk Stadtmitte. Bei festgestellten Verstößen werde gleich vor Ort ein Verwarngeld erhoben oder ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Den Bauvoranfragen sei zu entnehmen, dass die Zahl der Shisha-Bars ständig steige, so SPD und CDU in ihrer Anfrage. Dabei sei zu beachten, dass die gesundheitlichen Bedenken des Shisha-Konsums unbestritten seien. Vom Gesetzgeber sei in den entsprechenden Lokalen nur das Verdampfen von Aromen an Shiazo-Steinen erlaubt, aber kein Rauchen von Tabak. Die Bezirksvertretung hatte zuvor eine Auflistung der Baugenehmigungen zur Kenntnis genommen, bei der es unter anderem um die Umwandlung einer Baguetterie in eine Shisha-Bar am Sonnenwall ging.