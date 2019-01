Seminare im Haus der Unternehmer: Mit drei Modulen zur besseren Führungskraft

Schulung im Haus der Unternehmer in Buchholz. Foto: Haus der Unternehmer GmbH

In Zeiten zunehmender Flexibilisierung der Arbeitswelten und im Angesicht großer technologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche ist eine neue Art von Führung und Zusammenarbeit gefragt.

Hierarchische Entscheidungsprozesse sind oftmals überholt und werden ersetzt durch Prinzipien agilen Arbeitens. Die Seminarreihe „Führung 4.0“ in drei Modulen, die jetzt im Haus der Unternehmer startet, bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, eine gute Führungsausbildung zu erhalten und so eine professionelle Führungskultur im Unternehmen zu verankern. „Beim Seminar wird auch der Austausch der Teilnehmer untereinander angestoßen; diese Netzwerkarbeit soll später als selbst organisierte ‚Kollegiale Beratungsrunde‘ fortgesetzt werden“, erläutert Heike Schulte ter Hardt, Referentin berufliche Bildung und Qualifikation. Das Modul 1 „Führungspersönlichkeit entwickeln“ läuft am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Januar. Dabei reflektieren die Teilnehmer ihre Rolle als Führungskraft. Sie setzen sich mit ihrer Persönlichkeit und ihren Werten auseinander, und entwickeln ihr eigenes Profil. Weiter geht es im Mai 2019 mit Modul 2 „Mitarbeiter entwickeln: Lösungsorientierte Kommunikation und Wertschätzung“. Dabei liegt der Schwerpunkt darauf, dass die angehenden Führungskräfte lernen, Entwicklungspotenziale und Stärken bei ihren Mitarbeitern zu entdecken und zu entwickeln. Dies tun sie durch wertschätzende Kommunikation. Modul 3 im September hat „Teamsteuerung und Veränderungsmanagement“ zum Thema. Die Teilnehmer lernen die Entwicklungsphasen eines Teams und deren beeinflussende Leistungsfaktoren kennen und steuern. Sie erfahren, wie sie ein leistungsstarkes Team schaffen, das Veränderungen aktiv mitträgt und vorantreibt. Der Tagungsort ist das Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg, Uhrzeit 9 bis 17 Uhr, die Mai- und September-Termine werden mit den Teilnehmern abgestimmt.