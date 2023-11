Universität Duisburg-Essen AStA lässt über Semesterticket abstimmen – Wahlbeteiligung zu niedrig

Viele Unis in NRW, etwa Dortmund und Bochum, wollen deshalb Druck auf die Politik aufbauen. Es soll ein eigenes Angebot für Studenten geben, quasi ein Semesterticket für Deutschland. Einige Unis haben das Semesterticket sogar vorerst abgeschafft. Ganz so einfach ist das allerdings nicht. Meist müssen die Studierenden mitentscheiden. An der Universität Duisburg-Essen ist das nun schiefgegangen.