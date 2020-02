Sturmwarnung und Dauerregen : Karnevalsumzüge in Duisburg abgesagt

Der Karneval in Duisburg fällt zumindest am Sonntag ins Wasser. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Sowohl der Kinderkarnevalszug in Hamborn als auch der zug in Serm finden am heutigen Sonntag nicht statt. Das hat die Duisburger Feuerwehr mitgeteilt

Die Verantwortlichen wollten bis zur letzten Minuten warten, konnten am Ende aber keine andere Entscheidung treffen. Sowohl der Kinderkarnevalszug in Hamborn als auch der Karnevalszug in Serm sind abgesagt worden. Das teilte die Duisburger Feuerwehr am Mittag mit.

Hintergrund ist eine amtliche Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Verantwortlichen wollten die vielen Besucher nicht in Gefahr bringen.

Die Entscheidung sei angesichts der drohenden Sturmböen in Windstärke 8 in enger Abstimmung mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei gefallen, sagt Karlheinz Müller, Zugleiter des Kinderkarnevalszuges in Hamborn. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und treffen sie schweren Herzens.“ Aber die Sicherheit der Zugteilnehmer und der Zuschauer habe absoluten Vorrang.“