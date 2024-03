Wenn Medien zum Problem werden Suchthilfeverbund Duisburg unterstützt überforderte Eltern

In drei bis fünf Workshop-Tagen werden die zehnköpfigen Gruppen eine Methodenbox erarbeiten, die einen sowohl selbst bei der Mediennutzung helfen kann, als auch dazu dienen kann, anderen Menschen das Thema näher zu bringen. Jede Gruppe soll am Ende des Workshops Inhalte für das Internet erstellen – sei es ein Instagram-Reel, ein Tiktok-Video oder ein Podcast – und so in der Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen. Damit soll die nachhaltige Wirkung des Projektes gesichert werden. Wenn ein Workshop abgeschlossen ist, hat die nächste Gruppe die Möglichkeit teilzunehmen.