Selbsthilfe für Suchtkranke in Duisburg „Alkohol ist der Endgegner“

Zudem hat der Kreuzbund Duisburg seit diesem Januar eine Gruppe eingerichtet, die sich speziell an Frauen richtet. „Damit haben wir einen sicheren Raum geschaffen, in dem Frauen unter sich über ihre Sucht und ihre Gefühle sprechen können“, sagt Mera Hander, Gruppenleiterin der Frauengruppe. Ein weiterer wichtiger Beweggrund für die Einrichtung der Gruppe sei der Umstand gewesen, dass es in Duisburg sehr wenige Angebote für Frauen im Bereich der Suchthilfe gibt. Außerdem sind in den meisten Gruppen mehrheitlich Männer vertreten. Doch die Suchtgeschichte von Frauen steht oft im Zusammenhang mit alkoholisierten Männern sowie Missbrauchserfahrungen. Deshalb ist es für die Betroffenen oft schwierig, sich in den regulären Gruppen zu öffnen.