Anmeldung bis Donnerstag : Duisburg Kontor bietet Segway Tour an

Professionelle Segway Touren erfreuen sich in letzter Zeit großer Beliebtheit. Foto: Duisburg Kontor

Duisburg Stadtführung mal anders: Der Duisburg Kontor bietet am kommenden Samstag eine Segway Tour durch den Duisburger Norden an. Vorkenntnisse würden nicht benötigt, so der Veranstalter.

Der Duisburg Kontor veranstaltet am Samstag, den 26. Juni von 16.00 Uhr bis circa 18.00 Uhr die ‚Segway Tour Nord’. Sie führt entlang der Ruhr bis zum Landschaftspark Duisburg-Nord. Während der Tour sollen die Teilnehmer „spannende Informationen von unserem Gästeführer“ enthalten, teilte der Veranstalter mit.

Der Preis für die Segway Tour liegt laut Veranstalter bei 65,00 Euro pro Person. Festes Schuhwerk sei erforderlich, ebenso wie eine Mofa-Prüfbescheinigung beziehungsweise ein PKW-Führerschein. Die Gewichtszulassung liege zwischen 45 und 118 Kilogramm, wobei das Gewicht des Fahrers inklusive der eventuell mitgeführten Lasten (Getränke etc.) zählt. Eine Vorkenntnis bezüglich Segways sei nicht erforderlich, die Teilnehmer würden vor Ort eingewiesen.

Bis auf weiteres, so teilt der Veranstalter mit, wird das für Stadtführungen übliche Hygienekonzept angewendet, das heißt ein Mindestabstand von 1,5 Metern müsse gewahrt werden, sowie gegebenenfalls das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Mögliche Teilnehmer werden gebeten die Tickets bis spätestens Donnerstags, den 24. Juni bei der Tourist Information (Königstrasse 86, 47051 Duisburg) oder online unter www.duisburg-tourismus.de zu buchen.

(nvb)