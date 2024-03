Verkehrsbericht für Duisburg 2023 So oft hat es auf Duisburgs Straßen gekracht

Ein Schwerpunkt der Polizei Duisburg war im Jahr 2023 weiterhin der Kampf gegen die Raser-, Poser- und illegale Tuningszene. 13 Mal waren die Einsatzkräfte im Rahmen von Schwerpunktkontrollen (teilweise behördenübergreifend) im Stadtgebiet an den bekannten Hotspots in den Abendstunden bis tief in die Nacht unterwegs und haben verstärkt Kontrollen durchgeführt – unter anderem an der L1 in Marxloh und in Hamborn. Neben Geschwindigkeitsmessungen überprüften auch speziell geschulte Tuning-Experten die Autos auf technische Veränderungen.