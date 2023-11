Mordprozess gegen Duisburger „Kein Urteil der Welt kann Ihnen Ihre Mutter zurückbringen“

Ein 34-jähriger Duisburger ist am Dienstag für die Tötung seiner Schwiegermutter zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten zuvor lebenslange Haft wegen Mordes gefordert und waren sogar von einer besonderen Schwere der Schuld ausgegangen. Dem folgte das Landgericht in Essen nicht. Allerdings sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Duisburger die Mutter seiner Ehefrau auf offener Straße in Essen bestialisch getötet hatte. Insgesamt 21-mal hatte der Mann im Januar 2023 auf die 50-Jährige eingestochen. Bei seinem Angriff hatte er zudem eine unbeteiligte 88-Jährige schwer verletzt.