Schwarzbuch 2023 des Steuerzahlerbundes „Duisburg ist echt...“ teuer

Die Werbeanlage hätte im Jahr eine hohe Zahl an Ansichten, sogenannten Kontakten. Am Hauptbahnhof würden etwa 40.000 Menschen täglich den „#Duisburgistecht“-Schriftzug zu Gesicht bekommen. Wie viele Menschen den Werbeträger tatsächlich jeden Tag sehen, lasse sich aber nur durch Schätzungen belegen, so Klomparend, oder durch Verkehrszählungen des jeweiligen Standortes. Würde der Kontaktpreis je 1000 Ansichten bei 10 Euro liegen, wäre der Anschaffungspreis schon nach kürzester Zeit getilgt. Ein „unschlagbarer Preis“, wie Klomparend findet. Dabei seien die Markierungen in den Sozialen Medien noch nicht einberechnet. Tausende Fotos mit dem Schriftzug sollen schon auf Instagram, Facebook und Co. geteilt worden sein.