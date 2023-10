Schwarzbuch 2023 des Steuerzahlerbundes „Duisburg ist echt...“ teuer

Am Hauptbahnhof würden etwa 40.000 Menschen täglich den „#Duisburgistecht“-Schriftzug zu Gesicht bekommen. Während der Kanu-WM in diesem Jahr war der Marketingschriftzug an der Regattabahn in sämtlichen TV-Übertragungen zu sehen. „Das ist quasi Bandenwerbung für uns“, sagt Klomparend. Würde man diese Einnahmen mit berechnen, würde sich zeigen, dass sich die Investition gelohnt habe, sagt er weiter. Und: „Angesichts der Investition und der hohen Wirtschaftlichkeit ist es ein Tollhaus, dass der Steuerzahlerbund den Werbeträger in das Schwarzbuch aufgenommen hat.“