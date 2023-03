Schwarzarbeit Illegale Ausländerbeschäftigungen in Duisburger Gaststätten

Duisburg · Die Zollbeamten sind am Wochenende erfolgreich gegen Schwarzarbeit in Duisburger Gaststätten vorgegangen. In drei Fällen besteht demnach der Verdacht der illegalen Ausländerbeschäftigung.

07.03.2023, 12:19 Uhr

Das Zollbeamten führen in Duisburg regelmäßige Kontrollen durch. Foto: dpa/Frank Molter

Am Sonntag, 5. März 2023, überprüften die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Stadtgebiet Duisburg sechs Gaststätten. Die Einsatzkräfte befragten während der Prüfung 40 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Hierbei mussten sie unter anderem Angaben zu ihrer Tätigkeit, zum Beschäftigungsbeginn und zur Entlohnung machen. Der Einsatzleiter verzeichnete zum Ende der Prüfungen 16 Ordnungswidrigkeiten. Die Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden vor Ort wegen der fehlenden Sofortmeldung, der Nichtmitführung von Ausweispapieren und der fehlenden Hinweispflicht des Arbeitgebers eingeleitet. Des Weiteren bestand in drei Fällen der Verdacht der illegalen Ausländerbeschäftigung. Die Arbeitnehmer waren zwar im Besitz gültiger Aufenthaltstitel, die jedoch eine Erwerbstätigkeit nicht zuließen. Hauptzollamt Duisburg verzeichnet Schaden von 22 Millionen wegen Schwarzarbeit Auch zuständig für Kreise Kleve und Wesel Hauptzollamt Duisburg verzeichnet Schaden von 22 Millionen wegen Schwarzarbeit Die Angaben der Personen vor Ort werden nun nachträglich bearbeitet. Gegebenenfalls schließen sich weitere Prüfungen, wie zum Beispiel die anschließende Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen an. Daraus könnten sich weitere Ermittlungsverfahren ergeben. Bei der Prüfung verfolgen die Einsatzkräfte einen ganzheitlichen Prüfungsansatz. Das bedeutet, dass geprüft wird, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder wurden, Ausländer die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen Arbeitsgenehmigungen bzw. Aufenthaltstitel besitzen und auch, ob die Mindestarbeitsbedingungen eingehalten werden oder gegebenenfalls sogar ausbeuterische Arbeitsbedingungen vorliegen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten, der bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein wichtiges Instrument insbesondere zur Senkung gesellschaftlicher Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung darstellt.

(dab)