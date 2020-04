Ab Donnerstag startet in NRW wieder die Schule. Zuerst sind die Abiturienten dran. Schulen stellen sich seit Tagen auf die neue Situation ein und arbeiten an einem Hygienekonzept. Wir zeigen, wie es an einer Schule aussieht und erklären die Regeln.

Abstand Am Max-Planck-Gymnasium in Duisburg wurde viel Platz zwischen den Tischen geschaffen. Kurse werden auf mehrere Räume aufgeteilt. Das klappt noch, so lange nur die Abiturienten in der Schule sind. Wie es im Mai weitergeht, ist noch unklar.