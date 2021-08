Schulen erhalten feste Termine : Stadt Duisburg setzt Busse für Schüler-Impfungen ein

Ab sofort können sich in Duisburg Kinder ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Foto: dpa/David Young

Duisburg Ab dem kommenden Montag können Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren in Duisburg auch über die Schulen organisiert werden. Welches Konzept sich die Stadt dafür überlegt hat.

Für alle Schülerinnen und Schüler im Alter ab zwölf Jahren gibt es ab sofort im Duisburger Corona-Center im Theater am Marientor (TaM) ein Impfangebot gegen das Coronavirus . Auch die zweite Impfung im Abstand von drei Wochen wird im TaM erfolgen.

Für Schülerinnen und Schüler, denen es nicht möglich ist, selbst zum TaM zu fahren, wird pro Schule ein Bus zur Verfügung gestellt, der die Impflinge in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr zum TaM und wieder zur Schule transportiert. Begleitende Lehrkräfte oder Eltern können dieses Angebot ebenfalls nutzen.

Unabhängig von diesem Angebot können sich alle Schüler und Eltern an sieben Tagen in der Woche im TaM impfen lassen. Das Impfzentrum ist dazu in der Zeit von 8 bis 20 Uhr geöffnet.