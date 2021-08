Schulen in Duisburg : Eltern und Lehrer kritisieren Unterricht in Containern

Tische mit Abstand: In der Corona-Krise hat sich die ohnehin schon schwierige Lage an den Schulen weiter verschärft. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Weil die Einwohnerzahl in Duisburg steigt, geraten auch die Grundschulen unter Druck. Mancherorts müssen Kinder vier Kilometer mit dem Bus fahren oder haben Unterricht in Containern. Ein Bündnis will das nun ändern.