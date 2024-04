Fachkräftemangel in Duisburg 176 Stellen ausgeschrieben, fünf Lehrer eingestellt

Den Fall, den Rüdiger Wüllner am Montag der Öffentlichkeit präsentierte, dürfte es eigentlich gar nicht geben. Wüllner arbeitet für die Lehrer-Gewerkschaft GEW in Duisburg, am Morgen stellte er aktuelle Zahlen zum Lehrkräftemangel der Stadt vor. Dabei erzählte er auch von einer Grundschule in Duisburg. Dort haben Erstklässler im laufenden Schuljahr mittlerweile ihre dritte Klassenlehrerin bekommen – und den zehnten Stundenplan. Weil Lehrer fehlen. Weil deshalb Stunden ausfallen. „Gerade ist es so schlimm wie seit Jahren nicht mehr“, sagt Wüllner.