Schützenfest in Duisburg Emanuel Mackenbach ist Walsums neuer Schützenkönig

Das Schützenfest vom BSV 1856 Walsum findet immer am ersten Juli Wochenende statt. So kämpften die Schützen in Alt-Walsum auch letzten Sonntag beim Vogelschießen wieder um den Titel des Schützenkönigs. Schließlich schoss Emanuel Mackenbach, der bereits seit 20 Jahren Mitglied im Schützenverein ist, den Vogel ab. Zu seiner Schützenkönigin wählte er seine Ehefrau Annika Mackenbach. Noch am selben Abend überließ das ehemalige Königspaar Philipp und Marina Kanka dem neuen Königspaar feierlich das Amt des Schützenkönigs und der Schützenkönigin.