Schüsse in Duisburg Mann schießt auf parkendes Auto mit fünf Insassen

Auf einem Parkplatz an der Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort sind in der Nacht zu Montag mehrere Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Mann mit einer Waffe auf ein Auto gezielt. In dem Fahrzeug, einem VW Tiguan, saßen fünf jungen Männern, die 22 und 23 Jahre alt sind und aus Bochum kommen. Verletzt wurde niemand, die Schüsse trafen die Männer nicht.