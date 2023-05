Täter auf der Flucht Schüsse im Duisburger Rotlichtviertel - Bordellbesitzer am Bein getroffen

Im Duisburger Rotlicht-Viertel sind in der Nacht zu Dienstag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei von einer Kugel ins Bein getroffen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag mit. Demnach ist ein Bordelleigentümer an der Julius-Weber-Straße angeschossen worden. Der 44-Jährige sei in seinem Etablissement mit zwei Männern in Streit geraten, von denen einer plötzlich eine Pistole gezückt und ihm in den Oberschenkel geschossen habe. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand demnach aber nicht.