Duisburger Schülerinnen sterben in der Toskana Videos sichergestellt, Fahrzeug beschlagnahmt – was bisher bekannt ist

Bei einer ersten Befragung durch die Polizei noch am Tatort soll Katia P. gesagt haben: „Ich erinnere mich an nichts, ich war es nicht.“ Die Brasilianerin, Mutter von drei Kindern, die zuletzt als Kellnerin jobbte, aber inzwischen beschäftigungslos ist, wurde am Mittwochabend einem Drogen – und Alkoholtest unterzogen, der negativ ausfiel. Die Frau steht nun in Viareggio unter Hausarrest. Gegen sie wird unter anderem wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt, darauf stehen bis zu 18 Jahre Haft. Fotos in der italienischen Presse zeigen die 44-Jährige, wie sie nach dem Unfall scheinbar unbeteiligt mit ihrem Smartphone in der Hand am Tatort steht.