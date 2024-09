Schülerinnen aus Duisburg sterben in der Toskana „Sie kam angerast wie ein Projektil“

Duisburg/Lido di Camaiore · Eine Schulklasse aus Duisburg reist in die Toskana, vor dem Abitur wollen sie noch einmal zusammen am Strand feiern. Dann kracht ein Auto in die Gruppe, zwei Mädchen sterben, ein drittes wird verletzt. Wie konnte das passieren? Einen Tag später sind noch viele Fragen offen.

19.09.2024 , 16:30 Uhr

Große Trauer am Donnerstagmorgen: die Gesamtschule Duisburg-Mitte in Neudorf. Foto: dpa/Christoph Reichwein