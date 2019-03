Nach 49 Jahren ist das Ende in Sicht: Schreibwarenladen Am Finkenacker schließt bald

Ungelsheim Seit einem knappen halben Jahrhundert führt Reiner Wienkötter den Schreibwarenladen Am Finkenacker. Am Montag beginnt der Abverkauf seiner Waren.

Pünktlich um 8.30 Uhr schließt Reiner Wienkötter wie an jedem Wochentag seinen Schreibwarenladen Am Finkenacker in Ungelsheim auf. Bis um 12 Uhr verkauft er dort eine bunte Mischung aus Schreibwaren, Einlegesohlen, Deko- und Bastelartikeln, Batterien, Tortenspitzen, Glühbirnen, Konfetti und vielen anderen Dingen. Damit ist jedoch bald Schluss. Nach 49 Jahren beginnt der 79-Jährige am Montag mit dem Abverkauf seiner Waren. Die Rabattaktion hat der Einzelhändler bereits vorbereitet. „Jetzt muss ich nur noch die Preise verteilen“, sagt Wienkötter. Nachbestellt wird nichts mehr. „Was weg ist, ist weg. Und wer zu spät kommt, hat eben Pech gehabt“, sagt er in seiner allen Kunden bekannten, leicht kodderigen Art. „Die meisten warten schon auf einen Spruch von mir, wenn sie reinkommen“, sagt Wienkötter. „Das gehört hier einfach dazu.“