Duisburg: Schöner Wohnen in Mündelheim

Duisburg An der "Müdelheimer Höhe" gibt es derzeit viel Bewegung. Das einstmals vernachlässigte Wohnareal wird derzeit aufwändig renoviert. Am Samstag bestand die Möglichkeit zu einem Rundgang.

Raimund Kämper und seine Frau Anja zeigten sich angetan von dem, was ihnen in Mündelheim gezeigt wurde. Die beiden nutzten die Möglichkeit, sich am Samstag über das Wohnungsangebot des Objektes "Mündelheimer Höhe" zu informieren. Ehemann Raimund setzt seinen beruflichen Weg demnächst in Krefeld fort, derzeit ist er mit seiner Ehefrau auf Wohnungssuche. Da kam das Angebot der "AVV Vermögensverwaltung", die seit 2014 die ehemaligen "Gagfah"- Wohnblocks an der Straße "Im Bonnefeld" verwaltet, gerade recht.