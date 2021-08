Schockanrufe im Stadtgebiet : Duisburger Senioren wieder im Fokus von Trickbetrügern

Erneut wurden Senioren in Duisburg Opfer von sogenannten Schockanrufern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Trickbetrüger haben innerhalb von weniger als 24 Stunden mehrere Senioren in Duisburg um insgesamt 30.000 Euro gebracht. Dabei kam es wieder zu sogenannten Schockanrufen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

In Großenbaum schlugen die Täter bei einer 85-Jährigen mit einem Schockanruf zu. In Bergheim wurde ein 87-Jähriger ebenfalls Ziel eines Schockanrufs und in Rumeln-Kaldenhausen bestahlen zwei falsche Wasserwerker eine 85 Jahre alte Seniorin.