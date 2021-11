Pläne bis 2024 : Telekom will schnelles Internet überall in Duisburg nachrüsten

Viele Haushalte in Duisburg haben noch keinen schnellen Internetanschluss. Foto: dpa/Uwe Anspach

Duisburg Bis Ende 2024 sollen in Duisburg alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Die Telekom will dazu unterversorgte Straßen an das Glasfasernetz anschließen. Bund und Land fördern das Projekt mit 32 Millionen Euro. Wir erklären, wer zuerst dran ist.