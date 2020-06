Digitalisierung bei den Wirtschaftsbetrieben : Schluss mit der Warterei

Freie Bahn: Die neue autonom fahrende Kehrmaschine ist auf dem Reyclinghof Nord unterwegs. Foto: Mike Michel

Duisburg Lange Schlangen und Wartezeiten an den Recyclinghöfen haben viele Duisburger in den vergangenen Wochen genervt. Die Wirtschaftsbetriebe wollen nun mit digitaler Technik unnötige Wartezeiten vermeiden. Noch ist dies in der Testphase.

In Echtzeit wird die Wartezeit, die die Kunden bis zur Eingangskontrolle auf dem Recyclinghof Nord benötigen, auf der Internetseite der Wirtschaftsbetriebe unter www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de angezeigt. Außerdem wird über Sensoren die Auslastung auf der Abladeplattform erfasst. Sie zeigt für jeden sichtbar an, vor welchem Container gerade ein Auto steht und wo nicht. Die Erfassung verfolgt anonymisiert, um den Datenschutz zu wahren. Möglich macht dies ein Projekt der Wirtschaftsbetriebe mit dem Aachener Start-up-Unternehmen SO NAH, die die Sensoren und die Software dafür liefert und an die Bedürfnisse der WBD anpasst. Das Modell wird erst einmal im Norden erprobt, könne aber auch in anderen Recyclinghöfen implementiert werden, erklärte WBD-Chef Thomas Patermann. Der Haken: „Der Recyclinghof im Westen hatte zuletzt die längsten Wartezeiten. Da hier die meisten Autos in der Warteschlange nicht auf dem Hof, sondern der Straße stehen, müssten die Sensoren dort an den Straßenlaternen angebracht werden. Das werden wir dann mit der Stadtwerke-Tochter Netze Duisburg absprechen“, so Patermann. Die Kunden wüssten dann, wie lange die Wartezeit ist und dies einplanen beziehungsweise dann einen anderen Recyclinghof aufsuchen, wo es deutlich schneller geht.

David Hoffmann, Leiter des Bereichs Digitale Innovation und Transformation bei den Wirtschaftsbetrieben, ist seit einigen Monaten mit der Umsetzung einer Digitalstrategie befasst. Er stellte am Donnerstag auch andere digitale Projekte vor, die getestet und weiterentwickelt werden.