SEK-Einsatz in Duisburg Polizei nimmt mutmaßliche Schützen der Schießerei in Hamborn fest

Den beiden 38-Jährigen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie sind dringend verdächtig, am 4. Mai 2022 auf dem Hamborner Altmarkt mit Pistolen bewaffnet an einer Schießerei beteiligt gewesen zu sein. Damals waren vier Männer verletzt worden, es wurden 19 Schüsse abgegeben. Manche landeten in parkenden Autos. Auch die Scheibe eines Imbisses am Altmarkt wurde eingeschlagen. Derzeit schweigen die Männer zu den Vorwürfen.