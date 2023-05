SEK-Einsatz in Duisburg Nach Schießerei in Hamborn 2022 – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Die Polizei hat am Montagmorgen zwei 38-jährige Duisburger mit der Unterstützung von Spezialeinheiten festgenommen und ihre Wohnungen in Hochheide und Beeckerwerth durchsucht. Den beiden Männern wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Beide sind dringend verdächtig, am 4. Mai 2022 auf dem Hamborner Altmarkt mit Pistolen bewaffnet an einem Schusswechsel beteiligt gewesen zu sein. Dabei waren vier Männer verletzt worden. An der Auseinandersetzung war eine Vielzahl von Personen beteiligt, die teils einem türkisch-libanesischen Familienclan, teils einer Rockergruppierung zuzuordnen waren. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich einmal um eine Person aus der Rockerszene, der andere stammt aus dem Clan.