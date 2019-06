Bei Kreisliga-Spiel : Polizei ermittelt nach Schiri-Jagd in Duisburg wegen gefährlicher Körperverletzung

Duisburg Erneut sorgt ein Gewaltausbruch im Amateur-Fußball für Aufsehen: In Duisburg wurden nach roten Karten zwei Schiedrichter attackiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das zuständige Sportgericht tagt bereits an diesem Mittwoch.

Nach Attacken gegen zwei Schiedsrichter bei einem Amateur-Fußballspiel in Duisburg rechnen Verbandsvertreter mit „drastischen Strafen“ gegen beteiligte Spieler. Auch der Verein TuS Asterlagen werde nicht ohne Strafe davonkommen, sagte Peter Heinisch, Staffelleiter beim Fußballkreis Moers. Heinisch hatte am Samstag das Relegationsspiel um den Aufstieg des TuS Asterlagen in die nächsthöhere Liga als offizieller Vertreter beobachtet. Nach Angaben von Schiedsrichter-Obmann Jakob Klos sind der Schiedsrichter und ein Assistent verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Der Gewaltausbruch soll bereits an diesem Mittwoch vor dem Sportgericht des Fußballkreises in Moers verhandelt werden.