Buchhandlung in Duisburg : So war der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe bei Scheuermann

So war der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe bei Scheuermann

Buchhandlung in Duisburg

Duisburg Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Scheuermann im Gespräch“ war Gisela Steinhauer zu Gast in der Duisburger Buchhandlung. Unser Autor war dabei.

Um es vorwegzunehmen: Die Premiere war gelungen und ganz nach dem Geschmack von Veranstalter, Mitwirkenden und Publikum. Die Rede ist vom Start der neuen Literaturreihe „Scheuermann im Gespräch“ am Mittwoch in der gleichnamigen Buchhandlung auf dem Sonnenwall. Zusammen mit weiteren Ideen und Maßnahmen geht die Duisburger Traditionsbuchhandlung seit kurzem im Rahmen ihrer Unternehmenspolitik nämlich neue Wege, vor allem im Bereich kreativer Veranstaltungen (die RP berichtete).

Das Thema des Abends lautete „Vom Mut zum Neuanfang“ und basierte auf dem Erstlingswerk der gestandenen Journalistin Steinhauer mit dem Titel „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm!“. Erschienen ist das Buch, in dem es um Aussteiger, Umbrüchler und Neuanfänger geht, im vergangenen Jahr im Westend Verlag. Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht die Sinnfrage des Lebens und was Menschen aus ihrem Leben machen.

Dafür gruppiert Steinhauer die Menschheit in drei Typen: In die Lebensbejaher die Lebensverneiner und die Lebensvertrödler. „Wovon hängt es ab, ob ich das Leben als kostbare Leihgabe oder als drückende Last sehe“, fragt sie im Buch anfangs mit ihrem Vorwort. Und weiter: „Was soll ich überhaupt mit diesem Leben anfangen, um das ich nicht gebeten habe?“ Sie selber sagte über sich bei Scheuermann, dass sie auf bestem Wege gewesen sei ein Lebensvertrödler zu werden. Doch der Beruf der Journalistin veränderte ihre Haltung. Auch wenn der Prozess dorthin schleichend war, sagte sie, heute sei sie eine eindeutige Lebensbejaherin.