Gewalttat in Duisburg 26-Jähriger nach Schädelfund in U-Haft – Opfer war obdachlos

Duisburg · In Duisburg wurde am Wochenende ein menschlicher Kopf in einer Tüte gefunden, nun sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Der Tote war nach Angaben der Ermittler obdachlos. Viele Fragen sind noch offen – und die Staatsanwaltschaft weist ein Gerücht zurück.

26.08.2024 , 15:16 Uhr

Der Schädel wurde am Samstag in Obermarxloh entdeckt. Foto: Forstreuter/Fath

Nach dem Fund eines Schädels in Obermarxloh sitzt ein 26 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag. Eine Passantin hatte am Samstag die Polizei gerufen, weil sie in einer Plastiktüte einen menschlichen Kopf entdeckt hatte. Fundort ist das Dichterviertel in der Nähe der Körnerstraße. Zunächst hatte es in der Siedlung Gerüchte gegeben, hinter dem Fall könnte Kannibalismus stecken. Auch die „WAZ“ berichtete darüber. Die Staatsanwaltschaft weist das zurück. Dazu gebe es „überhaupt keine Hinweise“, sagt eine Ermittlerin. Schädel in Plastiktüte entdeckt – 26-Jähriger festgenommen Gruselfund in Duisburg Schädel in Plastiktüte entdeckt – 26-Jähriger festgenommen Der Kopf gehört laut Polizei zu einem 57-Jährigen, der Tatverdächtige soll den Mann auch getötet haben. Aus ermittlungstaktischen Gründen wird die genaue Todesursache nicht bekannt gegeben. Zuletzt wurde der Mann lebend am 13. August gesehen. Eine Mordkommission wurde noch am Wochenende eingerichtet. Die Leiche fanden die Ermittler in der Wohnung des Verdächtigen, sie soll in der Nähe der Straße liegen, wo der Schädel entdeckt wurde. Bei dem Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen Obdachlosen. Kaum Chancen für Obdachlose auf dem Wohnungsmarkt Wohnungsnot in Düsseldorf Kaum Chancen für Obdachlose auf dem Wohnungsmarkt In welcher Beziehung er zu dem mutmaßlichen Täter stand, ist noch unklar. Sie sollen sich aber gekannt haben, heißt es bei der Staatsanwaltschaft. Zeitweise soll der Obdachlose auch im selben Mehrfamilienhaus übernachtet haben, in dem der Tatverdächtige wohnt. Der 26-Jährige ist wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt. Die Polizei erhofft sich weitere Informationen durch Zeugenaussagen. Weitere Details waren am Montag nicht bekannt.

(atrie)