Projekt in den Startlöchern : Schacht Gerdt in Baerl soll nun entwickelt werden

Grünes Licht für die Entwicklung von Schacht Gerdt in Baerl: Der ehemalige Schachtanlage wollen die Eigentümer und Investoren Ingo und Christian Breznikar aus Moers nun in ein Geschäfts-, Kultur- und Veranstaltungszentrum umbauen.

Nach 31 Monaten hat das zuständige Bauamt jetzt die Baugenehmigung erteilt. Ein Kölner Planungsbüro soll die Details erarbeiten. Der Rat soll die bisherige Grün- nun in eine Gerwerbefläche umwidmen. Im großen, ehemaligen Waschkauengebäude wollen die beiden wie geplant Vortrags- und Seminarräume, Büroflächen verschiedener Firmen sowie einen Sozialtrakt unterbringen. Die Investoren wollen auch Versammlungsräume für Parteien, Vereine und Bürgerinitiativen anbieten. Im Außenbereich könnten zudem ein Hotel und ein Restaurant entstehen. Nach dem Denkmalschutzgesetzes NRW sei der Eigentümer verpflichtet, das Kauengebäude wirtschaftlich zu nutzen, so Ingo Breznikar.

Teil des Bauantrages ist auch, dass die komplette Energie, die die Grubengasanlage neben dem ehemaligen Förderturm erzeugt, in Zukunft für den künftigen Euro-Technologie-Park genutzt wird: „Bisher werden 45 Prozent des dort geförderten Methangases als Abwärme in die Luft geblasen“, so Breznikar. „Nur 55 Prozent werden bislang zur Stromerzeugung genutzt.“ Die Verzögerung bei der Erteilung der ersten Baugenehmigung erklärt Ingo Breznikar mit einer Reihe von Auflagen für den Ausbau der früheren Waschkaue, die das Bauamt gestellt hat: „Diese Auflagen haben wir abgearbeitet. Wir haben ein Brandschutzkonzept erstellen lassen. So werden wir einen großen Löschwasserteich im Bereich der ehemaligen Ponderosa-Ranch bauen lassen. Außerdem haben wir einen statischen Nachweis für die Stabilität der Waschkaue erbracht.“