Ausbildung in Corona-Zeiten : Sana Kliniken in Duisburg lernen 51 neue Pflegekräfte an

Sana Kliniken in Duisburg lernen 51 neue Pflegekräfte an

Wedau Wegen der Corona-Pandemie erwartet die Azubis eine Mischung aus digitalen Lerninhalten sowie Präsenzunterricht in kleinen Gruppen.

Insgesamt 51 Schülerinnen und Schüler starteten im Oktober ihre Ausbildung in der Schule für Pflegeberufe der Sana Kliniken Duisburg mit dem Ziel, in drei Jahren ihr Examen als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann abzuschließen. Für den Schwerpunkt der Kinderkrankenpflege haben sich zu Beginn bereits elf Auszubildende entschieden.

Dies ist der zweite Ausbildungskurs der neuen „generalistischen Ausbildung“ in diesem Jahr und auch der zweite Kurs, der unter Corona-Bedingungen an den Start ging. Die Schülerinnen und Schüler erwartet eine Mischung aus Digitalisierung von Lerninhalten sowie Präsenzunterricht in kleinen Gruppen unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben des Landes NRW. Alle Auszubildenden werden nach der Probezeit mit Tabletts ausgestattet, um an den digitalisierten Unterrichtseinheiten der Ausbildung teilnehmen zu können. Ein Projekt, das von Pflegedirektor Carl Poersch und Schulleiter Frank Heller gemeinsam mit dem Schulteam mit Hochdruck auf den Weg gebracht wurde. Dies ist Teil des Sana-Projekts zur Digitalisierung aller Sana Pflegeschulen „Vom Analog-Unterricht zum Homeschooling“, für den die Sana Kliniken AG den Deutschen Change Award 2020 gewonnen hat.