Kirchenmusik : Gospel-Konzert für den guten Zweck

Duisburg Das traditionelle Gospelkonzert in der Salvatorkirche war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Eine Kurzkritik.

Halleluja! Seit bald drei Jahrzehnten veranstaltet die Sparkasse Duisburg ein Gospelkonzert für den guten Zweck, inzwischen jährlich in der Adventszeit und nun zum dritten Mal in der Salvatorkirche, die auch diesmal innerhalb von fünf Stunden ausverkauft war. Die Karteneinnahmen von über 6000 Euro, aufgestockt durch die Sparkasse auf 6500 Euro, gingen diesmal an den neu gegründeten Bauverein der Salvatorkirche – die dringend notwendige Sanierung des Turms kostet drei Millionen Euro, von denen der Bund nur die Hälfte übernimmt, die restlichen anderthalb Millionen Euro müssen durch Spenden finanziert werden.

Die Band war diesmal besonders gut ausgesucht. Das „Peter Mante Gospel Project“, eine afroamerikanische Formation aus Düsseldorf, besteht aus fünf Musikerinnen und sieben Musikern, wobei zwei der Herren – darunter der Leiter und Arrangeur Peter Mante – am Keyboard sitzen und ein dritter am E-Bass. Schon mit „Joyful, Joyful“ aus dem Film „Sister Act 2“ sprang die enorme Energie von der Bühne in das Kirchenschiff über. Dabei waren natürlich auch traditionelle Gospel-Songs wie „Glory, Glory, Hallelujah“ oder „When the Saints Go Marching In“. Präsentiert wurden aber auch passende Pop-Songs wie „Mary‘s Boy Child“ von Boney M. und „Du bist das Licht“ von Gregor Meyle (bekannt gemacht durch Xavier Naidoo) oder der Reggae „One Love“ von Bob Marley, alles natürlich fröhlich „vergospelt“.