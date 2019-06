Saleem Ashkar begeistert in Duisburg : Star-Pianist schließt Beethovens Kreis

Duisburg Saleem Ashkar lieferte im letzten Akt des Gesamtzyklus’ der Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven noch einmal eine formidable Leistung.

Geboren wurde der Star-Pianist Saleem Ashkar im Jahre 1976 als Sohn palästinensischer Christen im israelischen Nazareth. Sein Schwerpunkt lag in den vergangenen zwei Jahren auf dem Gesamtzyklus der Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven (1770-1827), auch weil 2020 der 250. Geburtstag des großen Komponisten ansteht. Nach dem Konzerthaus Berlin sowie in Israel und Prag spielte er die 32 Sonaten seit der vergangenen Saison 2017/18 auch in Duisburg, an zweimal vier Abenden im Lehmbruck-Museum (die RP berichtete).

Der Pianist gewann sein Publikum auch diesmal wieder mit jugendlicher Energie, spieltechnischer Brillanz und schon recht reifer Interpretationskultur; nämlich nun auch mit gewachsener Disziplin, zum Beispiel gab es kaum noch nachlässige, ja sogar falsche Betonungen (damit sind nicht Beethovens oft gegen den Takt gerichtete Akzente gemeint) oder allzu flüssige Läufe. Dabei half ihm auch der glasklare Bechstein-Flügel. Es war eine Freude, über zwei Spielzeiten hinweg den künstlerischen Reifungsprozess dieses Pianisten erleben zu dürfen. Das war besonders zu bemerken bei der in jeder Hinsicht besonders anspruchsvollen „Hammerklaviersonate“, in der jeder Pianist Farbe bekennen muss.

Nach einer solchen Fülle konnte es keine Zugabe mehr geben – wohl aber viel Vorfreude auf das fünfte Philharmonische Konzert der Saison 2019/20 am 15. und 16. Januar 2020, jeweils um 20 Uhr, in der Philharmonie Mercatorhalle. Dann ist Saleem Ashkar der Solist im Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 d-Moll op. 40 von Felix Mendelssohn, der Gastdirigent Nikolaj Szeps-Znaider ergänzt mit der Sinfonie Nr. 9 D-Dur von Gustav Mahler.