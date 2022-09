Gastbeitrag in der „Welt“ : Linkenpolitiker Christian Leye und Sahra Wagenknecht fordern Öffnung von Nord Stream 2

Gastbeitrag in der „Welt“

Duisburg Nach FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht sich nun auch der Duisburger Linkenpolitiker Christian Leye dafür aus, die Ostsee-Pipeline zu öffnen. In einem Text, den er zusammen mit Sarah Wagenknecht geschrieben hat, nennt er die Sanktionen gegen Russland einen „Wirtschaftskrieg“.

Der Duisburger Bundestagsabgeordnete Christian Leye (Linke) fordert, die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu öffnen. In einem Gastbeitrag, den der ehemalige Landessprecher der Linken in NRW zusammen mit Sahra Wagenknecht für die Tageszeitung „Welt“ verfasst hat, heißt es: „Da auch die Nicht-Inbetriebnahme von Nordstream 2 eine Sanktion darstellt, wäre die Öffnung ein Signal der Entspannung in diesem Wirtschaftskrieg.“