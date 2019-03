Höhere Kosten für Anwohner möglich: Rumeln: Schutzzone bleibt wohl erhalten

Das ehemalige Wasserwerk in Rumeln aus einer Luftperspektive. Foto: FUNKE Foto Services/Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Rumeln-Kaldenhausen/Moers Die Moerser Stadtwerke Enni will sich am Rumelner Wasserwerk beteiligen. Wir erklären, warum auf viele Anwohner nun hohe Kosten zukommen können.

Hausbesitzer im westlichen Rumeln sowie in angrenzenden Moerser Stadtteilen freuen sich wohl vergeblich darauf, schon bald nicht mehr den TÜV im Hause zu haben, der Kanäle oder auch die Öltanks aufwändig und auch kostenintensiv prüft. Dazu hätte nämlich das Gebiet endgültig nicht mehr zur Wasserschutzzone erklärt werden müssen (wir berichteten mehrfach). Nach monatelangem Hin und Her bleibt die Wasserschutzzone nun wohl doch bestehen.

Hintergrund: Seit 2011 wird das Wasserwerk an der Bonertstraße nicht mehr für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzt. Ein Moerser Getränkeanbieter (Niederrhein-Gold/Tersteegen KG) hatte dies den Stadtwerken Duisburg seinerzeit abgekauft, nutzt es für industrielle Zwecke. Maßnahmen wie der sogenannte Kanal-TÜV sind für die Anlieger des Wasserwerkes aber nur dann vorgeschrieben, wenn über das Werk Bonertstraße Trinkwasser kursiert, was aber eben seit Jahren nicht mehr geschieht. Warum die Genehmigungsbehörde Bezirksregierung Düsseldorf die Einstufung zum Wasserschutzgebiet nun doch nicht aufhebt, liegt am Moerser Stadtwerk Enni.