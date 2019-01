Künstler hat Skulpturenpläne : Großprojektionen für Ruhrort

So soll nach den Vorstellungen von Michael-Walter Erdmann die „Golden Child“-Skulptur auf dem Ruhrorter Neumarkt aussehen. Foto: Jutta Gehrmann

Duisburg Der Künstler Michael-Walter Erdmann hat ambitionierte Pläne für den Stadtteil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Olaf Reifegerste

Einen Ortstermin gab es schon, ob die Containerskulptur mit dem Titel „RheinGold“ auf dem Ruhrorter Neumarkt realisiert wird, wird sich zeigen. Dieses ehrgeizige Projekt ist nur eines von weiteren Vorhaben, mehrere Großprojektionen im Kreativquartier Ruhrort zu verorten. Von der gesellschaftlichen Funktion her, solle die Skulptur, die mit einem Preis von 230.000 Euro kalkuliert ist, ein Heimatdenkmal sein, so der Ideengeber und Leiter des Projektes Michael-Walter Erdmann – kurz MWE, wie er auch genannt wird, weil seine Firma „MWE. Büro für Projektionen“ so heißt. Gern zitiert er in diesem Zusammenhang den deutschen Philosophen Ernst Bloch (1885-1977), der Heimat mit Geborgen-Sein gleichsetze, welches man aber erst herstellen, erarbeiten und auf die Zukunft gerichtet leben müsse.

Erdmann, der heute in Essen lebt, hat vor über 20 Jahren einmal in Ruhrort gewohnt. Er, der studierte Theaterwissenschaftler, ist im Kunst- und Kulturleben viel herumgekommen. So war er beispielsweise an Bühnen in Bochum, Bonn und Düsseldorf und dort wie anderswo unter anderem als Dramaturg, Regisseur, Komponist und Bühnenbildner engagiert. Heute arbeitet er als Künstler, Publizist und Projektautor und entwickelt Kunst, Konzepte und Ausstellungsformate für digital gestützte Kommunikation im Öffentlichen Raum, sogenannte „Interaktive Urban Screens“.



Polnische Künstlerin stellt aus : Traumhafte Fotografiekunst mit Duisburger Motiven

zurück

weiter

Seine Pläne für Ruhrort entwickelte er Anfang des vergangenen Jahres. Seit Frühjahr 2018 steht er in dieser Hinsicht sowohl mit dem Kreativquartier Ruhrort und dem Ruhrorter Bürgerverein einerseits als auch mit dem Kulturdezernat der Stadt Duisburg andererseits in Kontakt. Bei dem Ruhrorter Ortstermin mit bei waren auch Florian Wilke als technischer Berater, der vor über zehn Jahren im Auftrag des Bremer Senats für Stadtentwicklung den ersten „Urban Screen“ Deutschlands – übrigens auch als Container-Projektion – konstruiert und aufgebaut hatte, sowie der Dorstener Architekt Wolfgang Hoffrogge, der unter anderem als Spezialist für den Bau von Banken und Sparkassengebäuden gilt und Erfahrung mit der Integration technischer Einbauten in öffentliche Architektur hat.